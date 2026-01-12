Francesca Ferlaino scienziata austriaca dell’anno | Maradona si allenava sempre i sacrifici dei calciatori mi hanno insegnato a non mollare

Francesca Ferlaino, scienziata austriaca di 48 anni, è stata recentemente riconosciuta come “scienziata dell’anno” in Austria. In questa intervista a La Stampa, a cura di Manuela Galletta, la ricercatrice condivide il suo percorso e riflette sull’importanza della dedizione e dei sacrifici, citando l’esempio di Maradona e il suo impegno quotidiano. Un confronto che invita a valorizzare la costanza e la passione nel raggiungimento degli obiettivi.

La Stampa, con Manuela Galletta, intervista Francesca Ferlaino, 48 anni, proclamata "scienziata austriaca dell'anno". È la figlia di Corrado storico presidente del Napoli di Maradona e di Patrizia Boldoni. Scrive La Stampa: Francesca Ferlaino, 48 anni e da 20 anni residente in Austria dove dirige l'Istituto di ottica quantistica e informazione quantistica, è stata proclamata "Scienziata austriaca dell'anno" per le sue ricerche sulla fisica dei quanti, titolo conferito dal Club austriaco dei giornalisti dell'istruzione e della scienza. È un riconoscimento (non l'unico) che arriva al termine di un cammino lungo, fatto di "cuore", passione pura, studio rigoroso e tenacia.

