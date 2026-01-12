Frana sulla SP 88 De Santis | Servono controlli e cronoprogramma per la sicurezza

Da avellinotoday.it 12 gen 2026

Una frana ha interessato la SP 88 a Contrada, compromettendo una delle principali vie di collegamento tra Montorese e Avellinese. La Prefettura di Avellino ha convocato un incontro per valutare le cause e definire un piano di controlli e interventi, al fine di garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti sulla strada.

Frana sulla SP 88, a Contrada - Dopo lo smottamento che ha colpito la principale arteria tra Montorese e Avellinese, la Prefettura di Avellino ha convocato per oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 12.30, una riunione del Comitato Operativo Viabilità per affrontare le conseguenze della frana che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

