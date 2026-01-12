Frana SP88 | intesa provvisoria sul trasporto pubblico SITA

È stato stipulato un accordo provvisorio con la società SITA di Salerno, che assicura il regolare servizio di trasporto pubblico tra Avellino e le zone interessate dalla frana sulla SP88. La soluzione temporanea permette di mantenere la mobilità dei cittadini durante le fasi di risoluzione del problema, garantendo continuità e sicurezza nel servizio. Restano in corso ulteriori interventi per una soluzione definitiva.

È stato raggiunto da poco un accordo provvisorio con i vertici della società SITA di Salerno, che consente di garantire il servizio di trasporto pubblico da e per Avellino.Le corse utilizzeranno il percorso attraverso la frazione Banzano di Montoro, proseguendo poi verso i comuni di Forino e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

