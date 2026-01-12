FOTO Dramma in zona Mellusi uomo ritrovato in casa senza vita

Nella zona Mellusi di Benevento, un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione di via Flora. Le generalità della persona coinvolta non sono ancora state rese note, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento in via Flora, in zona Mellusi a Benevento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Polizia e una ambulanza. Al momento si sta cercando di conoscere le generalità del deceduto. L'articolo FOTO Dramma in zona Mellusi, uomo ritrovato in casa senza vita proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Dramma in zona Mellusi, uomo ritrovato in casa senza vita Leggi anche: Dramma in via Perrone: uomo non risponde da giorni, ritrovato senza vita in casa Leggi anche: Dramma a Cupello: uomo trovato senza vita in casa di un amico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il dramma nella zona di Verocai, la donna è in ospedale. L’uomo interrogato in caserma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.