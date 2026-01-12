Foti | La Sinistra rimpiange Maduro il Governo Meloni riporta a casa Trentini e Burlò

La recente liberazione dei cittadini italiani Burlò e Trentini dal Venezuela rappresenta un risultato importante per la diplomazia italiana. La vicenda ha messo in evidenza le sfide legate alla tutela dei cittadini all’estero e l’impegno delle istituzioni nel recupero delle persone detenute ingiustamente. Questa operazione testimonia la volontà del nostro governo di agire con decisione e responsabilità per proteggere i propri cittadini, anche in contesti complessi e difficili.

«Accolgo con grande soddisfazione la liberazione dei nostri connazionali Burlò e Trentini, finalmente tornati liberi dopo una vicenda che ha mostrato tutta la brutalità del regime venezuelano. Un risultato reso possibile dal venir meno del dittatore comunista Nicolás Maduro, che ancora oggi viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

