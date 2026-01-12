Foti | La Sinistra rimpiange Maduro il Governo Meloni riporta a casa Trentini e Burlò

La recente liberazione dei cittadini italiani Burlò e Trentini dal Venezuela rappresenta un risultato importante per la diplomazia italiana. La vicenda ha messo in evidenza le sfide legate alla tutela dei cittadini all’estero e l’impegno delle istituzioni nel recupero delle persone detenute ingiustamente. Questa operazione testimonia la volontà del nostro governo di agire con decisione e responsabilità per proteggere i propri cittadini, anche in contesti complessi e difficili.

E la sinistra lo difende. VERGOGNA! #Venezuela #madurocaptured x.com

