Fosso da urlo Torri-Casolla e Pomezia è ko

Nel match tra Fosso da Urlo Torri-Casolla e Pomezia, il risultato ha visto prevalere la squadra di Fosso da Urlo. La partita si è svolta secondo i pronostici, con un andamento equilibrato e alcune variazioni nel punteggio nel corso del secondo tempo. La formazione di Fosso da Urlo ha dimostrato precisione e solidità, portando a casa una vittoria importante nel campionato.

UNI 1 FOSSOMBRONE 2 UNI (4-3-3): Gariti; Amadio, Binaco (19'st Suffer 6), Bordi (35'st Valle sv), Buchel, Della Pietra, Gemini, Lancioni; Marianelli (9'st Colau 6), Morelli, Pettorossi. Allenatore Casciotti. FOSSOMBRONE (4-3-3): Bianchini; Mancini (9'st Giunchetti), Fabbri, Bucchi, Kljajic; Imbriola, Conti, Ghinelli; Torri (23'st Valmori sv), Di Paoli (15'st Arcangeli), Casolla (33'st Kyeremateng) A disp. Abbruciati, Dolce, Masawoud, Kamagate, Sane. Allenatore Giuliodori Reti: 23'pt Torri, 1'st Marianelli, 6'st Casolla 6'st Arbitro: Caresia di Trento Note: ammoniti Fabbri, Imbriola, Kljajic, Bordi, Ghinelli, Valmori Una gran bella vittoria per il Fossombrone in una trasferta difficile e contro una squadra che ha confermato di essere dotata di individualità e spessore in tutti i reparti.

