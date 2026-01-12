Fortech acquisisce ElectriEase e rafforza il proprio ecosistema tecnologico per le ricariche elettriche
Fortech, azienda italiana specializzata in soluzioni digitali per la mobilità, annuncia l'acquisizione di ElectriEase, piattaforma software dedicata alla gestione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Questa integrazione mira a rafforzare l’ecosistema tecnologico dell’azienda, contribuendo allo sviluppo di servizi più efficienti e affidabili nel settore della mobilità sostenibile.
