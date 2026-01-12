Forlì dà l' addio a monsignor Vincenzo Zarri il vescovo Corazza | Grazie per l’amore e la dedizione al popolo affidato
Martedì a Forlì si terranno le esequie di monsignor Vincenzo Zarri, vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro dal 1988 al 2005, scomparso recentemente. La cerimonia si svolgerà nella cattedrale e rappresenta un momento di commiato per ricordare la sua dedizione e il contributo alla comunità locale.
Si svolgeranno martedì nella cattedrale di Forlì le esequie di monsignor Vincenzo Zarri, vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro dal 1988 al 2005 scomparso venerdì scorso. La concelebrazione esequiale, in programma alle 18, sarà presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
