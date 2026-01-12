Forbidden Fruit | Yildiz in ospedale Halit lascia per sempre Anticipazioni 12-17 gennaio 2026

Trama super avvincente per Forbidden Fruit: nelle puntate in onda fino al 17 gennaio 2026, occhi puntati su Yildiz e Halit. Le puntate di Forbidden Fruit in onda dal 12 al 17 gennaio 2026 si concentreranno su Yildiz e Halit ma anche sul matrimonio di Alihan e Zeynep che devono affrontare le prime crisi a causa delle continue intromissioni esterne. Tuttavia, come svelano le anticipazioni, la trama riguardante Halit e Yildiz subirà una svolta inattesa che porterà Halit a prendere una clamorosa decisione dicendo addio per alla sua bellissima moglie. Forbidden Fruit: Yildiz in ospedale, Halit lascia per sempre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

