Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Alihan chiederà il divorzio a Yildiz. La serie turca, trasmessa dal lunedì al sabato alle 14, continua a esplorare le tensioni e le difficoltà tra i protagonisti. Ecco le anticipazioni sulla puntata del 13 gennaio, per conoscere i sviluppi di questa intricata vicenda.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di martedì 13 gennaio ci sarà un vero e proprio colpo di scena: Halit infatti, chiederà il divorzio a Yildiz e si preparerà a trasferirsi da Ender, con cui le cose ultimamente sembrano andare molto meglio. I due infatti, si sono fatti forza insieme mentre Erim lottava tra la vita e la morte. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 13 gennaio: Alihan chiede il divorzio a Yildiz

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 18 novembre: Alihan disperato, Ender ricatta Yildiz e non concede il divorzio

Leggi anche: Forbidden Fruit Anticipazioni 12 novembre 2025: Alihan chiede il divorzio. Ecco la reazione di Ender

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 13 gennaio: Ender e Halit riavvicinati; “Forbidden fruit”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026; Forbidden fruit, le anticipazioni: la decisione di Halit; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 13 gennaio 2026: una nuova minaccia si addensa su Gennaro.

Forbidden Fruit Anticipazioni 13 gennaio 2026: Yildiz deve fare le valige, Halit vuole il divorzio! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 13 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che Halit vuole separarsi da Yildiz! msn.com