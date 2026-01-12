Forbidden Fruit anticipazioni 13 gennaio | Alihan chiede il divorzio a Yildiz
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Alihan chiederà il divorzio a Yildiz. La serie turca, trasmessa dal lunedì al sabato alle 14, continua a esplorare le tensioni e le difficoltà tra i protagonisti. Ecco le anticipazioni sulla puntata del 13 gennaio, per conoscere i sviluppi di questa intricata vicenda.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di martedì 13 gennaio ci sarà un vero e proprio colpo di scena: Halit infatti, chiederà il divorzio a Yildiz e si preparerà a trasferirsi da Ender, con cui le cose ultimamente sembrano andare molto meglio. I due infatti, si sono fatti forza insieme mentre Erim lottava tra la vita e la morte. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 18 novembre: Alihan disperato, Ender ricatta Yildiz e non concede il divorzio
Leggi anche: Forbidden Fruit Anticipazioni 12 novembre 2025: Alihan chiede il divorzio. Ecco la reazione di Ender
Forbidden Fruit 2, anticipazioni 13 gennaio: Ender e Halit riavvicinati; “Forbidden fruit”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026; Forbidden fruit, le anticipazioni: la decisione di Halit; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 13 gennaio 2026: una nuova minaccia si addensa su Gennaro.
Forbidden Fruit Anticipazioni 13 gennaio 2026: Yildiz deve fare le valige, Halit vuole il divorzio! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 13 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che Halit vuole separarsi da Yildiz! msn.com
Nuove emozioni in arrivo con Forbidden Fruit su Canale 5! Dal lunedì al sabato, alle 14.10, la serie turca torna con un episodio carico di tensioni e scoperte. Ender è pronta a riaccogliere Erim a casa, mentre Asuman affronta il rimorso e chiede scusa a Zeyn - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.