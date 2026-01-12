Fondi ex Alfa il Comune ci ripensa I 4,5 milioni sull’ex Podere Toselli

Il Comune di Lainate ha deciso di modificare l’utilizzo dei 4,5 milioni di euro destinati al progetto di sostenibilità, originariamente previsti dall’Accordo di Programma ex Alfa Romeo. I fondi saranno ora impiegati per la ristrutturazione dell’area ex Podere Toselli, riconsiderando quindi le priorità di investimento e di sviluppo locale. Questa scelta riflette un nuovo orientamento nell’amministrazione comunale verso interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Il Comune di Lainate sposta i 4,5 milioni di euro del contributo di sostenibilità previsto dall' Accordo di Programma ex Alfa Romeo sul progetto di ristrutturazione dell'area ex Podere Toselli. Lo ha deciso la giunta comunale concentrando su questo intervento le risorse che prima erano destinate alla riqualificazione dell'area dell'ex piscina Montegrappa, alla realizzazione del Parco delle Frazioni, interventi sull'attuale caserma dei carabinieri o costruzione di una nuova struttura. Questa scelta è la conferma della volontà della giunta comunale guidata da Alberto Landonio di voler attuare, prima di altri, il progetto "Lainate 2030" che, oltre all'ex Podere Toselli, prevede la rigenerazione di viale Rimembranze con la ridefinizione dell'ingresso al centro cittadino.

"Che fine faranno i 21 milioni del Pnrr?" - Il capogruppo di minoranza Pedrelli lancia l'allarme: "In ritardo i progetti ex Metalplast e Alfa Wasserman a Borgonuovo"

