Foligno in lutto è morto Venanzio Pazzani

Foligno si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Venanzio Pazzani, 89 anni, noto gestore dell’Hotel Italia. Considerato un punto di riferimento nella vita economica e sociale della città, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale. Il sindaco Stefano Zuccarini ha espresso la propria vicinanza ai familiari e alla città, riconoscendo il ruolo importante di Pazzani nel tessuto di Foligno.

Foligno in lutto per la morte di Venanzio Pazzani, 89 anni, storico gestore dell’Hotel Italia. Per il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, “una delle figure di riferimento della vita economica e sociale della città”.Pazzani, ricorda il primo cittadino sui social, “ricoprì per lungo tempo la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Lutto a Foligno e nel mondo del giornalismo: è morto il direttore Fabio Luccioli Leggi anche: Foligno piange Federico, morto a 44 anni schiacciato dal trattore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ci sono città che non si visitano. Si ascoltano. A Foligno, certe mattine d’inverno, il tempo non lo guardi sull’orologio. Lo senti. È il rintocco profondo della campana di San Feliciano. Per secoli ha detto tutto: festa, lutto, attesa, preghiera. Prima delle auto. Prima - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.