Fognini schietto dopo Inter Napoli | Mi sono girate le scatole ma devo ammettere questa cosa

Fabio Fognini, ex tennista e tifoso dell’Inter, ha commentato con sincerità il pareggio tra Inter e Napoli. Dopo la partita, ha ammesso di aver provato frustrazione, riconoscendo comunque alcuni aspetti positivi. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e rispettoso sulla prestazione della squadra, evidenziando un punto di vista autentico e sobrio sulla sfida disputata.

Inter News 24 Fognini, ex tennista e noto tifoso dell’Inter, ha commentato con rammarico il pareggio ottenuto ieri sera dai nerazzurri contro il Napoli. Anche Fabio Fogini, grande appassionato di calcio e noto tifoso nerazzurro, ha vissuto da vicino le emozioni del big match di San Siro tra Inter e Napoli. A margine dell’evento “Teatro dei campioni” a Genova, il tennista ligure non ha nascosto il suo disappunto per il pareggio finale che ha negato agli uomini di Cristian Chivu la gioia di una fuga scudetto ormai a portata di mano. Amarezza a San Siro e cuore ligure. « Ieri ero allo stadio e, sono sincero, mi sono girate le scatole », ha dichiarato Fognini ai microfoni di TMW. 🔗 Leggi su Internews24.com

