In questa intervista, Marco Mengon, protagonista nel panorama internazionale della pallamano, condivide il suo percorso dalla Pallamano Pressano alle esperienze in Francia e Germania, fino alla preparazione per gli EHF EURO 2026. L’occasione permette di approfondire le sfide di un atleta italiano che si confronta con i più alti livelli europei, tra responsabilità e obiettivi futuri, offrendo uno sguardo sincero sulla crescita tecnica e mentale.

FOCUS – Marco?Mengon Il regista azzurro tra Bundesliga e EURO 2026 – Intervista esclusiva Intervista esclusiva con Marco?Mengon – autorevole centre back della Nazionale italiana di pallamano e protagonista nei campionati professionistici europei! In questo episodio di FOCUS, Marco racconta il suo percorso dalla Pallamano Pressano alle esperienze in Francia e Germania, fino alla preparazione per gli EHF EURO 2026! Nel video: • La crescita tecnica e mentale di un regista internazionale • L’adattamento ai ritmi di ProLigue, StarLigue e Bundesliga • Le responsabilità e le emozioni con la maglia azzurra • Obiettivi personali e scenari futuri del movimento italiano Non perdere le risposte più sincere e profonde di Marco sulle sfide e le aspirazioni di una carriera internazionale! Iscriviti, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #MarcoMengon #Handball #Pallamano #EURO2026 #Bundesliga #ItaliaHandball #Intervista #AliceLiverani Conduce Alice?Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

