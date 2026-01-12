fissata la data per il referendum sulla giustizia

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. La consultazione riguarda la separazione delle carriere dei magistrati e rappresenta un momento importante nel dibattito sulla riforma del sistema giudiziario italiano.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il governo ha dunque forzato la mano, senza attendere per l’apertura dei seggi i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale e ignorando le oltre 350 mila firme già raccolte dall’iniziativa popolare per il referendum, che si concluderà il 30 gennaio. Si tratta comunque di un compromesso tra l’1-2 marzo, giorni che non sarebbero dispiaciute alla maggioranza, e il mese di aprile, auspicato dall’opposizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

