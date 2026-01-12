Fise Umbria Awards serata di festa per le stelle degli sport equestri

Gli Fise Umbria Awards 2026 si sono svolti al centro congressi Quattrotorri di Perugia, celebrando le eccellenze degli sport equestri della regione. Circa cento atleti, molti dei quali giovanissimi, hanno ricevuto premi e riconoscimenti per i risultati raggiunti. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento e valorizzazione del talento e dell'impegno degli sportivi umbri nel settore equestre.

Gli sport equestri umbri in festa. In occasione dei Fise Umbria Awards 2026, che si sono svolti al centro congressi Quattrotorri di Perugia, sono stati infatti circa un centinaio gli atleti, in gran parte giovanissimi, a cui sono stati assegnati premi e riconoscimenti per i successi ottenuti e.

