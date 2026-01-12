Fisco nuova ondata di controlli | gli italiani nel mirino e cosa rischiano

Il Fisco intensifica i controlli in Italia, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Secondo il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), l’Agenzia delle Entrate prevede circa 320 mila verifiche nel corso dell’anno, principalmente sui tributi principali. Questa nuova ondata di controlli mira a garantire maggiore trasparenza e rispetto delle norme fiscali, coinvolgendo contribuenti e professionisti in un percorso di maggiore conformità.

Il Fisco rilancia la sua offensiva contro l’ evasione fiscale. Nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), l’ Agenzia delle Entrate ha fissato un obiettivo chiaro: 320 mila controlli sostanziali nel corso dell’anno, concentrati sui principali tributi. Gli accertamenti fiscali riguarderanno Irpef, Ires, Iva, Irap, oltre a imposta di registro e crediti d’imposta. Un perimetro ampio che coinvolge sia persone fisiche sia imprese e professionisti, con verifiche sempre più mirate. La novità non sta tanto nel numero dei controlli, quanto nel metodo di selezione dei contribuenti. La strategia dell’amministrazione finanziaria punta meno sulla quantità e più sulla qualità delle verifiche, individuando in anticipo le posizioni considerate a rischio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

