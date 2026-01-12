Fischi e ronzii nelle orecchie | potrebbe trattarsi di acufene!

I fischi e i ronzii nelle orecchie, noti come acufene, sono percezioni uditive che possono manifestarsi come suoni sordi, sibili o campanelli. Questa condizione può avere diverse cause e influire sulla qualità della vita. Conoscere le caratteristiche dell'acufene permette di riconoscerne i segnali e valutare eventuali interventi. In questo articolo, approfondiremo le cause, i sintomi e le possibili soluzioni per gestire questa condizione.

