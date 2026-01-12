Fischi e ronzii nelle orecchie | potrebbe trattarsi di acufene!
I fischi e i ronzii nelle orecchie, noti come acufene, sono percezioni uditive che possono manifestarsi come suoni sordi, sibili o campanelli. Questa condizione può avere diverse cause e influire sulla qualità della vita. Conoscere le caratteristiche dell'acufene permette di riconoscerne i segnali e valutare eventuali interventi. In questo articolo, approfondiremo le cause, i sintomi e le possibili soluzioni per gestire questa condizione.
Il nostro orecchio talvolta gioca brutti scherzi. Avete mai sentito parlare di acufene? Un sibilo, un ronzio, un fischio o un suono vivace o di campanello che solo chi ne soffre può avvertire nelle sue orecchie. L'acufene è appunto un disturbo uditivo che si manifesta come una sensazione acustica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Cadavere carbonizzato all'interno di un'auto: potrebbe trattarsi di un catanese scomparso
Leggi anche: Juve Cagliari, Vlahovic parte dalla panchina? Potrebbe trattarsi di una scelta precauzionale. Ecco cos’è successo all’attaccante serbo, lo svela Balzarini
Giornata di Prevenzione dell’Udito con Otofarma Martedì 20 Gennaio 2026 Dalle 9:30 alle 12:00 Senti ronzii, fischi o hai difficoltà nel seguire una conversazione Non trascurare i segnali: la prevenzione è il primo passo verso il benessere. Presso la no - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.