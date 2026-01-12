Firenze Parco di Pratolino | chiuso per lavori non si sa fino a quando

Il Parco di Pratolino a Firenze è attualmente chiuso al pubblico a partire dal 12 gennaio 2026, a causa di lavori di manutenzione. La Città Metropolitana di Firenze ha comunicato questa temporanea chiusura senza indicare una data di riapertura. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di pianificare una visita.

FIRENZE – La Città Metropolitana di Firenze ha comunicato che da oggi, 12 gennaio 2026, il Parco mediceo di Pratolino rimarrà chiuso al pubblico, fino a nuovo avviso, per i lavori di manutenzione. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

