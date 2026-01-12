Firenze gatto ucciso con i petardi | È stata la solita baby gang

A Firenze, un gatto è stato ucciso con i petardi, presumibilmente da alcuni giovani. I residenti segnalano che si tratta di un episodio ricorrente, attribuendolo alla stessa baby gang. La comunità ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri, sottolineando la preoccupazione per la presenza di comportamenti violenti e reiterati nel quartiere.

Ragazzini uccidono gatto con petardi, la denuncia a Firenze - Denuncia del Comitato Cittadini per Firenze: un gatto sarebbe stato fatto esplodere con petardi da alcuni ragazzi all’Isolotto. gonews.it

