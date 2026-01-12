Firenze gatto ucciso con i petardi | È stata la solita baby gang
A Firenze, un gatto è stato ucciso con i petardi, presumibilmente da alcuni giovani. I residenti segnalano che si tratta di un episodio ricorrente, attribuendolo alla stessa baby gang. La comunità ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri, sottolineando la preoccupazione per la presenza di comportamenti violenti e reiterati nel quartiere.
I residenti: "Non è un episodio isolato, sono sempre gli stessi bulli". E scatta la denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
