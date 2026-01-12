Firenze | dal Meccanotessile al Meccanò venticinque immobili per la città con progetti per giovani e famiglie

Firenze ha deciso di valorizzare 25 immobili comunali, preferendo ristrutturarli e riqualificarli anziché venderli. Questi spazi, una volta restituiti alla città, ospiteranno progetti dedicati a studenti, famiglie e anziani, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale di Firenze. Un intervento che mira a preservare il patrimonio urbano e a promuovere iniziative di interesse pubblico.

Firenze, 12 gennaio2026 – Sono 25 gli immobili e gli spazi di proprietà del Comune di Firenze che l'amministrazione ha deciso di non vendere ma di ristrutturare, dare 'un'anima', restituirli alla città per realizzarci progetti rivolti a studenti, famiglie, anziani. Un progetto complessivo che nasce da un gioco di squadra (iniziato in buona parte dalla precedente amministrazione e portato avanti da Sara Funaro), che vede la collaborazione di tutta la giunta e che, da oggi, con la campagna di comunicazione Firenze Patrimonio Comune sarà illustrato ai cittadini. Tra questi, c'è il passaggio di proprietà di Palazzo Strozzi al Comune, bene immobile di proprietà statale di cui palazzo Vecchio era concessionario.

