Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Il giorno di Baldanzi pronto a vestirsi di viola
La Fiorentina si avvicina a formalizzare l'acquisto di Tommaso Baldanzi, con le trattative tra i club in fase avanzata. Dopo settimane di negoziati, si attende un nuovo incontro per definire gli ultimi dettagli dell’accordo, che potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia viola nelle prossime ore. L’operazione rappresenta un passo importante per il club toscano in vista della stagione.
Firenze, 12 gennaio 2026 - Il trasferimento di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina è ormai a un passo. Le trattative tra i viola e la Roma sono entrate nella fase decisiva e già nelle prossime ore è previsto un incontro per definire gli ultimi aspetti dell’accordo. Il trequartista toscano ha espresso in prima persona la volontà di approdare a Firenze, preferendo questa destinazione ad altre offerte ricevute da club di Serie A, come Verona e Genoa. La Roma darà il via libera una volta ottenuto il sì di Raspadori. Classe 2003 e originario di Poggibonsi, Baldanzi aveva lasciato l’Empoli per la Roma nel mercato invernale del 2024, ma in giallorosso ha trovato poco spazio complice la forte concorrenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
