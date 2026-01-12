Fiorello risponde a Meloni | Ti assumo ma in nero e scherza sulle sue battute a La Pennicanza

Nella prima puntata del 2026 di La Pennicanza, Fiorello ha risposto con humor a Giorgia Meloni, che aveva scherzato sul desiderio di collaborare con lui. La battuta, tra ironia e leggerezza, ha attirato l’attenzione, offrendo uno spunto di riflessione sulla comunicazione pubblica e il rapporto tra personaggi pubblici. Un avvio che ha suscitato interesse senza eccessi, mantenendo toni sobrii e rispettosi.

La prima puntata del 2026 de La Pennicanza si è aperta con una battuta destinata a fare notizia. Fiorello ha risposto con la sua proverbiale ironia alla premier Giorgia Meloni, che venerdì scorso, durante la conferenza stampa di inizio anno, aveva scherzato sul suo sogno nel cassetto: essere pagata per lavorare con lo showman siciliano. La replica di Fiorello non si è fatta attendere: "Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero". In 45 minuti Fiorello imita Mattarella che canta Soltero e scrolla i video di New Martina, imita il fratello calabrese di Sinner, al telefono scherza con Sorrentino e Amadeus, commenta le parole di Meloni alla conferenza stampa.

