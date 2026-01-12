Fiorello risponde a Giorgia Meloni | Ti assumo io ma in nero

Fiorello risponde a Giorgia Meloni con una battuta, dichiarando: “Ti assumo io, ma in nero”. Nel frattempo, torna ‘La Pennicanza’, il programma condotto da Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13, per la prima puntata del 2026. Un nuovo inizio per il format che unisce intrattenimento e attualità, offrendo agli spettatori un appuntamento quotidiano di leggerezza e confronto.

Torna ' La Pennicanza ', prima puntata del 2026 per il programma di Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202. La puntata non si poteva non aprire con una risposta alla battuta dei giorni scorsi di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, nel corso della recente conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato infatti di 'voler lavorare con Fiorello'. La risposta di Fiorello. "Va bene Giorgia, ti assumo – replica lo showman -. Però in nero! ". Poi ironizza: "Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video ma lavorerà per noi come autrice!".

Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera, esclude l’ipotesi Quirinale e risponde con ironia: “Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello” - facebook.com facebook

