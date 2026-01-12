Fiorello risponde a Giorgia Meloni | Se vuoi ti assumo ma in nero | VIDEO

Dopo le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, Fiorello ha risposto con una battuta, offrendo di assumerla in nero. Nel video, il comico ha anche coinvolto Amadeus, discutendo del suo futuro in Rai. L'articolo analizza le reazioni e il tono della risposta di Fiorello, evidenziando il contesto e le implicazioni di questa provocazione.

Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni Fiorello le ha risposto: è pronto ad assumerla, ma in nero. Poi ha anche chiamato Amadeus con cui ha parlato del suo futuro in Rai L'articolo Fiorello risponde a Giorgia Meloni: "Se vuoi ti assumo, ma in nero" VIDEO proviene da Il Difforme.

Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera, esclude l’ipotesi Quirinale e risponde con ironia: “Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello” - facebook.com facebook

