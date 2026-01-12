Fiorello replica a Meloni | Sogni di lavorare con me? Ti assumo in Rai ma in nero – Il video

Fiorello ha risposto in modo ironico alla dichiarazione di Giorgia Meloni, scherzando sulla possibilità di lavorare insieme e sulla presenza di lavoratori in nero alla Rai. Durante la prima puntata de La Pennicanza, ha commentato con humor il sogno espresso dalla presidente del Consiglio, evidenziando con sarcasmo le complessità del settore televisivo. La sua battuta ha attirato l'attenzione, ma rimane un esempio di satira leggera nel contesto pubblico.

«Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero. Alla Rai è pieno di nero». Così ha esordito Fiorello nella prima puntata dell’anno de La Pennicanza, ironizzando sulla dichiarazione della presidente del Consiglio che, venerdì scorso in conferenza stampa, aveva scherzato sul suo sogno nel cassetto, ovvero «essere pagata per lavorare con Fiorello». Lo showman non ha perso l’occasione di replicare alla premier. «Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video, ma lavorerà per noi come autrice», ha detto ironicamente. E dalla mail sono arrivate subito le prime battute «firmate dalla premier», dal colmo per un esponente del Pd («andare al governo») alle barzellette politiche sui ministri. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Rai, Fiorello a Giorga Meloni: "Ti assumo ma in nero" Leggi anche: Fiorello risponde a Giorgia Meloni: “Se vuoi ti assumo, ma in nero” | VIDEO Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fiorello replica (ironico) alla battuta di Meloni: «Giorgia ti assumo, però in nero!» - Lo showman a «La Pennicanza» risponde alla presidente del Consiglio che in conferenza stampa aveva detto di voler lavorare con lui ... video.corriere.it

Appuntamento con Sillabe di Seta( rubrica settimanale di libri e cultura letteraria) . Lunedi 22 Dicembre alle 13.30 e replica giovedi 25 Dicembre alle 20.30 . Intervista a CATENA FIORELLO che presenta il suo libro"VITA E PECCATI DI MARIA SENTIMENTO". I - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.