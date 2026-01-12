Fiorello e la risposta ironica a Meloni | Ti assumo ma in nero
Durante la prima puntata de 'La Pennica', Fiorello ha risposto in modo ironico a Giorgia Meloni, esprimendo con sarcasmo il suo sfogo sulla politica e le dichiarazioni della premier. La battuta,
(Adnkronos) – "Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero". Fiorello ha aperto così la prima puntata dell'anno de 'La Pennicanza' rispondendo ironicamente alla premier, che venerdì scorso, durante la conferenza stampa di inizio anno, a chi le chiedeva se aspirasse al Quirinale dopo Palazzo Chigi, aveva detto scherzando che il suo sogno nel cassetto è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
