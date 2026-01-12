Un ex agente di pratiche auto di Cinisello Balsamo è stato nuovamente condannato dopo che la Cassazione ha annullato una precedente sentenza. L’uomo, accusato di aver intascato i soldi dei clienti per il passaggio di proprietà senza inoltrare le pratiche al PRA, aveva causato la permanenza dell’intestazione del veicolo al precedente proprietario. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti nel settore delle pratiche auto.

Cinisello Balsamo (Milano), 12 gennaio 2026 – La Cassazione annulla una sentenza, ma arriva un'altra condanna per l'agente di pratiche auto a Cinisello Balsamo accusato di intascarsi i soldi dei clienti per il passaggio di proprietà, che però non veniva inviato al Pra e quindi il veicolo restava intestato al precedente possessore. Per questa vicenda Fabio Tasselli è già stato condannato al Tribunale di Monza con il rito abbreviato per peculato, appropriazione indebita e truffa a 3 anni e 5 mesi di reclusione e anche al risarcimento del danno all'Aci che si è costituita parte civile. Ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza sostenendo che il processo va rifatto perchè é errata l'accusa di peculato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fingeva di inviare le pratiche per il passaggio di proprietà al Pra e intascava i soldi: ex agente condannato nel "processo-bis"

