Fine vita Giani | Legge toscana vigente da oggi Cancellati i punti indicati dalla Consulta

Da oggi, la legge toscana sul fine vita, approvata nel 2025, entra in vigore e si considera integrata nell’ordinamento regionale. La normativa, che riflette le indicazioni della Consulta, ha cancellato i punti contestati, stabilendo un quadro chiaro e rispettoso delle volontà individuali. Questa legge rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei cittadini in materia di fine vita, garantendo un’applicazione coerente e conforme alle disposizioni vigenti.

"Da oggi dichiariamo vigente la legge 16 del 2025" sul fine vita "e acquisita all'ordinamento regionale". Lo ha annunciato il presidente della Toscana Eugenio Giani, oggi 12 gennaio 2026, nel corso di una conferenza stampa

OPINIONI | La sentenza numero 204 del 2025 disegna un quadro chiaro: alle Regioni è consentita l’organizzazione dei servizi, ma non la definizione dei presupposti sostanziali del fine vita. Si prende così atto della prolungata inerzia del legislatore statale - facebook.com facebook

La Corte costituzionale è intervenuta sul tema del fine vita con una sentenza che riguarda legge regionale della Toscana. Vi raccontiamo cosa ha detto, con questo approfondimento su La Magistratura a firma della direttrice Monica Mastrandrea. x.com

