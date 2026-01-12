Fine settimana di incidenti otto interventi dei carabinieri

Nel corso delle ultime 48 ore, i carabinieri della provincia di Piacenza sono intervenuti otto volte per gestire incidenti stradali. Gli interventi hanno riguardato situazioni di emergenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sulla viabilità locale. La presenza delle forze dell’ordine continua a essere fondamentale per mantenere l’ordine e tutelare gli utenti della strada.

Nel corso delle giornate di sabato e domenica appena trascorse, i carabinieri della provincia di Piacenza sono intervenuti tempestivamente in una serie di.

