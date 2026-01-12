Fine della commedia | Trapani esclusa dal campionato di basket

Trapani perde definitivamente la sua squadra di basket dopo l’esclusione dalla Serie A decisa dal Giudice sportivo. La società aveva iniziato la stagione con ambizioni e un roster di giovani, ma le difficoltà di organico hanno compromesso il percorso. Questa decisione segna la fine di un’esperienza importante per il territorio, lasciando i tifosi senza una rappresentativa nel massimo campionato nazionale.

Fine della commedia: Trapani non ha più una squadra di basket. Quella che aveva iniziato la stagione con grandi obiettivi e che da settimane circolava per l’Europa e l’Italia con un manipolo di ragazzini, giocando partite farsa interrotte per mancanza di giocatori, è stata esclusa dalla Serie A per decisione del Giudice sportivo. Un provvedimento preso il giorno dopo l’ultima esibizione, in casa, contro Trento: 4 minuti e 11 secondi interrotti quando in campo non è rimasto che uno juniores dopo che gli altri si erano autoesclusi oppure aveva rapidamente commesso i cinque falli abbandonando il campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

