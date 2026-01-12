Finanza industriale cresce il ricorso ai modelli fuori bilancio | lo studio Domorental

Lo studio Domorental evidenzia un aumento dell’uso dei modelli di finanza industriale “fuori bilancio” in Italia. Queste soluzioni permettono di finanziare gli investimenti senza incidere direttamente sulla struttura patrimoniale, offrendo maggiore flessibilità alle imprese. Un’approfondita analisi di queste pratiche evidenzia le opportunità e le implicazioni di un approccio che si sta diffondendo nel contesto economico attuale.

In Italia cresce l’interesse per i modelli di finanza industriale “fuori bilancio”, capaci di sostenere gli investimenti senza appesantire la leva finanziaria. Secondo Assilea, nei primi nove mesi del 2025, il mercato del leasing è aumentato del +5,2%, raggiungendo quasi 26 miliardi di euro, con un apporto significativo dal leasing operativo. Per quanto riguarda il credito, le principali istituzioni economiche (Banca d’Italia, ABI e Confindustria) rilevano un recupero ancora debole: dopo mesi di contrazione, i prestiti sono tornati appena positivi ( +0,7% a inizio estate 2025 ), mentre le condizioni di accesso restano selettive, soprattutto per le PMI. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

