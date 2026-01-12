La recente liberazione di Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, rappresenta un importante risultato istituzionale. La notizia ha suscitato reazioni di soddisfazione tra le autorità e le parti coinvolte, evidenziando l’impegno per la tutela dei cittadini e delle relazioni internazionali. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’evento e le sue implicazioni.

La liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da 423 giorni, ha suscitato un’ondata di reazioni e messaggi di sollievo e soddisfazione dal mondo politico e istituzionale. Trentini è stato scarcerato insieme a Mario Burlò ed è attualmente in sicurezza presso l’ambasciata italiana a Caracas, in attesa del rientro in Italia. Tra i primi a dare l’annuncio il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha affidato ai social il suo commento: "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. A nome mio personale e del Senato della Repubblica ringrazio il governo italiano, le autorità venezuelane e chi ha operato nell'ombra e nel silenzio per arrivare a questo importante risultato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Finalmente libero", "Notizia meravigliosa", "Giornata di gioia": tutte le reazioni alla liberazione di Trentini

Leggi anche: Comunicato Stampa: VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO"

Leggi anche: Venezuela, attesa per Trentini dopo notizia liberazione detenuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Finalmente libero, Notizia meravigliosa, Giornata di gioia: tutte le reazioni alla liberazione di Trentini; Caracas libera gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: Un segnale forte da Rodriguez - I due italiani liberati a Caracas Alberto Trentini e Mario Burlò; VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO'; Da La Russa a Schlein: gioia e soddisfazione per la liberazione di Trentini.

VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO" - (Arv) – Venezia, 12 gennaio 2026 “Una notizia meravigliosa che ci riempie il cuore di gioia: Alberto Trentini è finalmente libero. ansa.it