Finalmente libero Notizia meravigliosa Giornata di gioia | tutte le reazioni alla liberazione di Trentini
La recente liberazione di Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, rappresenta un importante risultato istituzionale. La notizia ha suscitato reazioni di soddisfazione tra le autorità e le parti coinvolte, evidenziando l’impegno per la tutela dei cittadini e delle relazioni internazionali. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’evento e le sue implicazioni.
La liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da 423 giorni, ha suscitato un’ondata di reazioni e messaggi di sollievo e soddisfazione dal mondo politico e istituzionale. Trentini è stato scarcerato insieme a Mario Burlò ed è attualmente in sicurezza presso l’ambasciata italiana a Caracas, in attesa del rientro in Italia. Tra i primi a dare l’annuncio il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha affidato ai social il suo commento: "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. A nome mio personale e del Senato della Repubblica ringrazio il governo italiano, le autorità venezuelane e chi ha operato nell'ombra e nel silenzio per arrivare a questo importante risultato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO" - (Arv) – Venezia, 12 gennaio 2026 “Una notizia meravigliosa che ci riempie il cuore di gioia: Alberto Trentini è finalmente libero. ansa.it
La famiglia di Trentini: 'Notizia attesa da 423 giorni, grazie a tutti' - Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche ... notizie.tiscali.it
La famiglia del cooperante Alberto Trentini, finalmente libero: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti» - facebook.com facebook
Dopo 423 giorni di prigionia Alberto Trentini è finalmente libero. Insieme a lui è stato scarcerato anche Mario Burlò. I due italiani sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas e da Roma è partito l’aereo che li riporterà in Italia. x.com
