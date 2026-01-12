Finalmente ecco Industry

Finalmente, Industry arriva anche in Italia, con la sua terza stagione disponibile su HBO Max dal 13 gennaio. La serie, ambientata nella filiale londinese di una banca d’investimento americana, esplora le sfide e le dinamiche del mondo finanziario contemporaneo. Dopo la cessione dell’istituto a un fondo sovrano del Golfo e la dispersione dei protagonisti, la narrazione prosegue tra tensioni, ambizioni e realtà professionali.

Alla fine della terza stagione, in Industry, la celebre serie ambientata nella filiale londinese di una grande banca d'investimento americana che, finalmente, il 13 gennaio, con il lancio di HBO Max, approda anche in Italia, l'istituto era appena stato ceduto a un fondo sovrano del Golfo e i protagonisti si erano sparpagliati ai quattro angoli del mondo. Quel finale appariva per ciò che realmente era: il culmine di un ciclo narrativo, la conclusione della prima incarnazione della serie. «L'intenzione era di fare tabula rasa perché non pensavamo di tornare», afferma Konrad Kay, co-creatore dello show.

