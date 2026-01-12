Figlio di una vittima delle stragi di mafia e narcotrafficante | ecco chi ha minacciato il nuovo pentito dell' Agrigentino

Un uomo di 42 anni, figlio di una vittima delle stragi di mafia, ha minacciato il nuovo pentito dell'Agrigentino. Con un passato segnato da condanne per reati vari come associazione a delinquere, rapine ed estorsioni, la sua presenza rappresenta un elemento di rilievo nelle indagini in corso. La sua storia e le sue azioni contribuiscono a delineare le dinamiche criminali nella regione, suscitando attenzione e analisi da parte delle autorità.

Ha quarantadue anni, è figlio di una delle vittime della seconda strage di Porto Empedocle e porta sulle spalle un passato pesante, fatto di condanne per associazione a delinquere, rapine, estorsioni, minacce, armi e danneggiamento. Da tempo il suo nome è finito al centro di un caso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

