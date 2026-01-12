Figino tragedia per un infortunio agricolo | morto un uomo di 70 anni sul posto elisoccorso e vigili del fuoco
Un incidente agricolo a Figino Serenza ha causato la morte di un uomo di 70 anni. Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Al momento, le dettagliate circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La comunità rimane in attesa di ulteriori informazioni per comprendere le cause di quanto accaduto.
Sono ancora pochissime le informazioni sull’incidente mortale avvenuto oggi, 12 gennaio, a Figino Serenza.Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 70 anni, come riportato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è morto in seguito a un infortunio sul lavoro. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Figino Serenza, tragedia nel bosco: 70enne muore schiacciato da una pianta durante lavori agricoli.
