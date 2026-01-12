Fiamma Olimpica in Lombardia | percorso giorni orari e dove vederla

La Fiamma Olimpica in Lombardia rappresenta il simbolo dell’inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, si fornisce un quadro completo sul percorso, i giorni e gli orari in cui sarà visibile, oltre alle modalità per assistere all’evento. Questo itinerario è parte integrante della preparazione agli appuntamenti sportivi più importanti del 2026, un’occasione per vivere un momento di partecipazione condivisa.

Milano, 12 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è quasi terminato: il prossimo 6 febbraio apriranno ufficialmente le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E, dopo aver girato diverse regioni italiane, la torcia olimpica sta per arrivare in Lombardia: diverse le tappe in programma nei prossimi giorni, per poi ripartire verso il Veneto e il Trentino Alto Adige, e fare ritorno a fine gennaio. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Il 14 gennaio Varese. Oggi, 12 gennaio, la torcia olimpica fa tappa ad Aosta. Domani, invece, sarà a Novara. Ma il 14 gennaio approderà a Varese, ma prima attraverserà Borgomanero e Gozzano, Verbania, Baveno, Stresa e Arona, sul Lago Maggiore.

