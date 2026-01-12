Festa Mezzolara una domenica perfetta

La Festa Mezzolara si è conclusa con una domenica positiva per la squadra di mister Nicola Zecchi. La vittoria casalinga per 2-0 contro il Faenza, accompagnata dal pareggio tra Ars et Labor Ferrara e Young Santarcangelo, ha portato il Mezzolara in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza, offrendo un buon risultato in vista delle prossime gare.

E’ stata una domenica praticamente perfetta quella del Mezzolara di mister Nicola Zecchi che, grazie alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Faenza e al concomitante ed inaspettato pareggio per 1-1 tra Ars et Labor Ferrara e Young Santarcangelo, si trova ora in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza con ben quattro lunghezze di vantaggio sull’ex Spal. Al terzo posto, a quattro punti dalla corazzata ferrarese, si trova ora il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, capace di portare a casa una splendida vittoria per 3-0 sul campo della diretta rivale Futball Cava Ronco. Il Castenaso di Fabio Rizzo è incappato in una pirotecnica sconfitta per 5-4 sul campo della Comacchiese mentre l’Osteria Grande del nuovo tecnico Vito Melotti ha impattato 2-2, tra le mura amiche, contro il Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa Mezzolara, una domenica perfetta Leggi anche: Migliori combinazioni di personaggi per una festa perfetta in octopath traveler Leggi anche: La sfida di domenica vista dall’ex Cipriani: "Mezzolara a viso aperto, ma Spal favorita" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pro Loco Mezzolara (@prolocomezzolara) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.