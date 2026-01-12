Festa di Sant’Antonio a Sesto Fiorentino

La Festa di Sant’Antonio a Sesto Fiorentino, in particolare nella frazione di Cercina, rappresenta un momento importante per la comunità locale. Questo evento tradizionale si svolge ogni anno, coinvolgendo residenti e visitatori in celebrazioni che mantengono viva la cultura e le usanze del territorio. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e riscoprire le radici di questa tradizione religiosa e popolare.

La frazione di Cercina, nel comune di Sesto Fiorentino, si prepara a celebrare una delle sue ricorrenze più sentite: la Festa di Sant'Antonio. L'evento, organizzato dal Comitato del Trentesimo in collaborazione con la Pro Loco di Sesto Fiorentino, la Parrocchia di S. Andrea, il Circolo ARCI e il.

