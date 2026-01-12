Fermato in strada si scaglia contro i poliziotti | con sé aveva coltelli e tirapugni

Un uomo di origini nigeriane è stato denunciato a Casal di Principe dopo aver aggredito gli agenti di polizia durante un controllo stradale. Con sé aveva coltelli, tirapugni e droga, e si è scagliato contro le forze dell'ordine. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro del materiale illecito.

