Fermato in strada si scaglia contro i poliziotti | con sé aveva coltelli e tirapugni

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di origini nigeriane è stato denunciato a Casal di Principe dopo aver aggredito gli agenti di polizia durante un controllo stradale. Con sé aveva coltelli, tirapugni e droga, e si è scagliato contro le forze dell'ordine. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro del materiale illecito.

