Fermato con l' hashish si scaglia contro gli agenti e li ferisce | 26enne finisce in manette
Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo antidroga ai Giardini Speyer. L’uomo, fermato in possesso di hashish, si è scagliato contro le forze dell’ordine ferendole prima di essere fermato. L’episodio si è verificato domenica sera, creando momenti di tensione nella zona.
Momenti di tensione ieri sera, domenica, ai Giardini Speyer, dove un normale controllo antidroga è sfociato in un'aggressione ai danni delle forze dell'ordine. Un 26enne di origini guineane è finito in manette dopo aver reagito violentemente all'alt della Polizia, ferendo due agenti che stavano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
