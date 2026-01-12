Ferentino FRetina e altro…

Il convegno “FRetina e altro…” si svolgerà a Ferentino venerdì 16 gennaio, a partire dalle 8:30. L’evento è rivolto ai professionisti dell’oftalmologia e si concentra su aggiornamenti nelle patologie retiniche e nella chirurgia vitreoretinica. Un’occasione per approfondire le ultime novità e condividere esperienze nel campo, promuovendo l’evoluzione delle competenze cliniche e chirurgiche.

