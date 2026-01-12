Ferentino FRetina e altro…

Il convegno “FRetina e altro…” si svolgerà a Ferentino venerdì 16 gennaio, a partire dalle 8:30. L’evento è rivolto ai professionisti dell’oftalmologia e si concentra su aggiornamenti nelle patologie retiniche e nella chirurgia vitreoretinica. Un’occasione per approfondire le ultime novità e condividere esperienze nel campo, promuovendo l’evoluzione delle competenze cliniche e chirurgiche.

Venerdì 16 gennaio, dalle ore 8:30, si terrà a Ferentino una nuova edizione del convegno “FRetina e altro.”, appuntamento scientifico dedicato all’aggiornamento professionale in oftalmologia, con particolare attenzione alle patologie retiniche e alla chirurgia vitreoretinica.L’evento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo Leggi anche: Ferentino: "Natale in città 2025" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “FRetina e altro…”, a Ferentino convegno nazionale di aggiornamento in oftalmologia e | tg24.info | tg24.info/fretina-e-altr… #chirurgiavitreoretinica #Convegbomedico #patologieretiniche x.com Il 16 gennaio 2026, al Centro Congressi Frosinone di Ferentino (FR), si terrà il congresso “FRetina e altro…”, una giornata dedicata all’approfondimento delle più attuali tematiche vitreoretiniche e alle innovazioni in diagnostica e chirurgia oculistica. Il program - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.