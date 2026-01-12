Ferella lancia la sfida | Sannio Acque primo test del campo largo

Ferella sottolinea l'importanza di Sannio Acque come primo passo verso un possibile campo largo nei territori di Benevento. Per trasformare questa iniziativa in un progetto solido, è fondamentale partire da un'analisi concreta e condivisa. La sfida consiste nel costruire un percorso collaborativo e credibile, capace di rispondere alle esigenze locali e di favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti "Se il campo largo nei territori di Benevento vuole diventare un progetto serio, Sannio Acque è il punto di partenza. La bocciatura della delibera di Campolattaro su Sannio Acque da parte della Corte dei Conti impone una riflessione politica non più rinviabile. Alla luce di questo nuovo e autorevole pronunciamento, appare necessario che anche Clemente Mastella riconsideri la posizione finora assunta in merito a Sannio Acque. Le altre forze politiche del campo largo, almeno nella formazione vista alle regionali e nei proclami elettorali, sono tutte per una gestione interamente pubblica dell'acqua.

