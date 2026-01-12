Fedriga premia i futuri piloti d' aereo formati in Friuli

Fedriga premia i futuri piloti formati in Friuli, sottolineando l’impegno e il successo dei giovani nel settore aeronautico. Questo riconoscimento dimostra che le narrazioni sul disinteresse dei giovani e sulla mancanza di sacrificio non rispecchiano la realtà, evidenziando invece il valore della formazione e della determinazione per il futuro del comparto.

“Il risultato che avete conseguito e l'impegno che avete dimostrato testimoniano che le narrazioni sul disinteresse dei giovani e la poca voglia di sacrificarsi sono distanti dalla realtà. Il vostro è un chiaro esempio di quanto sono capaci le nuove generazioni e di quanto sia importante puntare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Maltempo, Meloni sente Fedriga: vicina a Friuli, seguo con attenzione

