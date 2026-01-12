Federica Torzullo scomparsa aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia

La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall’8 gennaio senza lasciare tracce. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del suo allontanamento, mentre familiari e amici attendono aggiornamenti. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che cercano di fare chiarezza sui motivi e sulle eventuali responsabilità.

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio, ed erano scattate immediatamente ricerche a tappeto in tutta la zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Lunedì i carabinieri sono entrati nella casa della donna ad Anguillara Sabazia (Roma) per i rilievi e l’abitazione è stata successivamente sequestrata. Al momento gli inquirenti indagano per chiarire se si tratti di un allontanamento volontario o altro, senza escludere nessuna ipotesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Federica Torzullo scomparsa, aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia Leggi anche: Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta Leggi anche: Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: sequestrato il cellulare di un amico. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un’inchiesta - (Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l’8 gennaio scorso. sassarinotizie.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.