Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno acceso un acceso scontro con Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Trump ha dichiarato di non avere conoscenza di un’indagine su Powell e ha criticato la sua gestione della politica monetaria. Questo episodio rappresenta una delle escalation più significative tra istituzioni e politica negli Stati Uniti degli ultimi anni, evidenziando tensioni che potrebbero influenzare il panorama economico e finanziario.

“ Non so nulla di alcuna inchiesta su Powell, ma non è bravo alla Fed ”. Con questa frase, pronunciata davanti ai giornalisti, Donald Trump ha rilanciato il suo attacco frontale al presidente della banca centrale statunitense, Jerome Powell, in un contesto che segna una delle più gravi escalation istituzionali degli ultimi decenni negli Stati Uniti. Nelle stesse ore, Powell ha confermato che il Department of Justice ha notificato alla Federal Reserve una serie di subpoenas e ha ventilato l’ipotesi di un’incriminazione penale legata alla sua testimonianza resa in giugno davanti alla Commissione bancaria del Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fed, scontro senza precedenti Trump-Powell. Cos'è successo

Powell (Fed) indagato, scontro con Trump. La replica: «Solo un pretesto, siamo indipendenti»; Scontro senza precedenti Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve; Indagine penale su governatore Fed, Powell replica: ”Intimidazioni'; Indagato Powell, governatore della Fed. Lui replica: Un'intimidazione.

