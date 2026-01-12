Fed indagata da Dipartimento di Giustizia Usa Powell contrattacca

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Fed e Jerome Powell. La situazione ha generato tensioni tra la Federal Reserve e l’amministrazione Trump, evidenziando divergenze di vedute su questioni economiche e di politica monetaria. In questo contesto, si sviluppano confronti che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati e le future decisioni di politica economica negli Stati Uniti.

Roma, 12 gen. (askanews) – Scontro aperto negli Stati Uniti tra il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e l’amministrazione Trump. Con un comunicato diramato nel corso della notte, il capo della banca centrale Usa ha riferito che il Dipartimento di Giustizia ha avviato una procedura che minaccia di sfociare in una indagine penale, in merito ai costi della ristrutturazione della sede centrale della stessa Fed, pari a 2,5 miliardi di dollari. Contestualmente Powell ha lanciato durissime accuse contro la Casa Bianca, da cui a sua volta è stato oggetto di martellanti attacchi nei mesi passati, mettendo in guardia dal rischio che la politica monetaria Usa perda la sua indipendenza dal governo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Jerome Powell, Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed Leggi anche: Usa, "Trump vuole $230mln di risarcimento da Dipartimento Giustizia per indagini federali a suo carico", tycoon: "Non cerco soldi, li regalerei" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Usa, il dipartimento di Giustizia apre un'indagine contro il presidente della Fed Powell; Il dipartimento di Giustizia Usa apre un'indagine contro Powell; Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; *** Fed: Dipartimento Giustizia Usa avvia indagine penale contro Powell. Fed “indagata” da Dipartimento di Giustizia Usa, Powell contrattacca - (askanews) – Scontro aperto negli Stati Uniti tra il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e l’amministrazione Trump. askanews.it Fed, il presidente Jerome Powell sotto inchiesta: è la fine dell’indipendenza della banca centrale Usa? - Il presidente Trump nega pressioni sul chairman della Fed, ma la tensione tra i due è alle stelle ... milanofinanza.it

