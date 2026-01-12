FC 26 Sofia Jakobsson Viaggio nel Tempo 86 | Il Jolly offensivo

FC 26 Sofia Jakobsson “Viaggio nel Tempo” 86 rappresenta una giocatrice versatile e affidabile. La sua capacità di entrare nel vivo del gioco, sia dalla panchina che come titolare, la rende una risorsa utile in diverse strategie di squadra. Con un equilibrio tra attacco e difesa, questa carta offre opzioni tattiche flessibili, contribuendo alla stabilità e alla crescita complessiva della squadra durante le partite.

La Jakobsson è la classica carta "equilibrata" che può svoltare le partite partendo dalla panchina o agendo come titolare in squadre ibride. La sua caratteristica principale è la completezza: non ha punti deboli evidenti e può adattarsi a qualsiasi stile di gioco. Analisi Tecnica: Una specialista dell'attacco. Statistiche "87-87-87": Velocità, Dribbling e Tiro sono perfettamente allineati a quota 87. Questo la rende affidabile in ogni situazione, che si tratti di scattare sulla fascia, puntare l'uomo o concludere a rete.. 4 Mosse Abilità 4 Piede Debole: Una combinazione solida che le permette di essere imprevedibile e di calciare bene con entrambi i piedi, fondamentale per chi gioca con i tre davanti.

