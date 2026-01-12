Fascia destra Inter discorsi anche per Brooks del Bournemouth | ESCLUSIVO
L’Inter continua a cercare un rinforzo per la fascia destra, rispondendo alle esigenze di Chivu. L’obiettivo è trovare un esterno destro di qualità, con attenzione particolare al mercato della Premier League. L’attenzione rimane alta, mentre la società lavora per individuare la soluzione più adatta a rinforzare la rosa e supportare le strategie della squadra.
L’esigenza di Chivu è sempre la stessa: un nuovo esterno destro. Occhi in Premier L’ Inter è sempre al lavoro per regalare a Chivu un rinforzo sulla corsia destra. Ci aspettiamo novità nei prossimi giorni, intanto Calciomercato.it ha scoperto che ci sono stati dei discorsi per David Brooks del Bournemouth. Ha 28 anni ed è un esterno offensivo più che un semplice laterale, come da ricerca del club: gioca a destra, ma è di piede mancino. Fascia destra Inter, discorsi anche per Brooks del Bournemouth (AnsaFoto) – Calciomercato.it Brooks è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
