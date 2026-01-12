L’Inter continua a cercare un rinforzo per la fascia destra, rispondendo alle esigenze di Chivu. L’obiettivo è trovare un esterno destro di qualità, con attenzione particolare al mercato della Premier League. L’attenzione rimane alta, mentre la società lavora per individuare la soluzione più adatta a rinforzare la rosa e supportare le strategie della squadra.

L’esigenza di Chivu è sempre la stessa: un nuovo esterno destro. Occhi in Premier L’ Inter è sempre al lavoro per regalare a Chivu un rinforzo sulla corsia destra. Ci aspettiamo novità nei prossimi giorni, intanto Calciomercato.it ha scoperto che ci sono stati dei discorsi per David Brooks del Bournemouth. Ha 28 anni ed è un esterno offensivo più che un semplice laterale, come da ricerca del club: gioca a destra, ma è di piede mancino. Fascia destra Inter, discorsi anche per Brooks del Bournemouth (AnsaFoto) – Calciomercato.it Brooks è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fascia destra Inter, discorsi anche per Brooks del Bournemouth | ESCLUSIVO

Leggi anche: Mercato Inter, per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò: possibile assist in arrivo da Firenze

Leggi anche: Calciomercato Inter, nella rosa dei nomi per la fascia destra spunta anche quello di Dodò: l’assist può arrivare da…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter, Marotta: Stiamo approfondendo il discorso per Cancelo, Frattesi non ha chiesto di andare via; Inter, senza Cancelo Marotta cambia la strategia per la fascia: il piano per giugno e l’eccezione Dodò; Dumfries, l'intervento e il desiderio in comune con l'Inter. Il futuro però...; Inter, Dodò per superare lo smacco Cancelo? La chiamata del Napoli e le intenzioni di Paratici e della Fiorentina.

Inter: nuova idea per la fascia destra, è un talento italiano - L'Inter valuta la possibilità di prendere un talento italiano sulla fascia destra. calciomercatonews.com