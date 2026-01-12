Farmaci | rivoluzione per Novo Nordisk Italia arriva il Gm Jens Pii Olesen 

Novo Nordisk Italia annuncia un nuovo capitolo con l’ingresso di Jens Pii Olesen come General Manager. Dopo un cambiamento strategico, l’azienda farmaceutica danese continua a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese, puntando su un management interno. Questa nomina segna un passo importante nell’evoluzione dell’azienda, che si conferma leader nel settore degli anti-obesità e delle terapie innovative.

Cambio della guardia per Novo Nordisk in Italia. Il colosso del farmaco danese pioniere della rivoluzione degli anti-obesità punta su un nome interno per guidare l’azienda nel nostro Paese: Jens Pii Olesen è il nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia. Succede all’italiano Alfredo Galletti. Chi è il nuovo Gm di Novo Nordisk Italia. Olesen, 57 anni, nato e cresciuto in Danimarca, sposato con due figli, si è laureato presso la facoltà di Economia alla Copenaghen Business School per poi seguire corsi executive alla Harvard Business School. Il manager vanta più di 25 anni di carriera in Novo Nordisk e porta nell’affiliata italiana una leadership esperta orientata all’innovazione con una visione strategica, esperienza nel lancio di prodotti e comprovata capacità di guidare crescita e trasformazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

